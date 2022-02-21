По словам секретаря СНБО, людей не пропускают с другой стороны.

Украина готова принять беженцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы предложили всем желающим вернуться на нашу территорию. Есть проблема с работой КПВВ не с нашей стороны, а со стороны тех структур, которые находятся на той стороне. А мы готовы принять всех наших граждан в любое время", – заверил Данилов.

Вместе с тем он добавил, что куда ехать – на свободную территорию Украины или в Россию – каждый из жителей ОРДЛО должен выбрать сам.

По словам Данилова, Россия развернула на оккупированных территориях мощную дезинформационную кампанию:

"Их пугают, что мы будем на них нападать, будем их убивать. От того, что они там пишут, волосы дыбом встают".

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