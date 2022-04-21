При этом, глава государства очень надеется, что международные партнеры будут увеличивать поставки в Украину тяжелой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина еще не получала от Западных партнеров никаких поставок самолетов-истребителей.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому каналу новостей BFM TV.

В частности, у него спросили, подтверждает ли он информацию о поставках со стороны США истребителей и запчастей для ВВС Украины.

"Прежде всего, я человек реальных, четких шагов, и человек фактов, и поэтому по факту, истребителей у нас нет. Никаких поставок любых самолетов у нас еще не было", - заявил Зеленский.

"На сегодня я подтверждаю, что потеплело отношение Запада и мы очень на это надеемся и мы видим попытки увеличить поддержку в направлении тяжелой техники. И мы ожидаем этого, и думаем, что все это правда, и все это будет у нас", - добавил Зеленский.

Ранее представитель американского Минобороны Джон Кирби говорил, что "другие страны передали в Украину запчасти для самолетов". А CNN отмечали, ВВС Украины получили 20 военных самолетов от партнеров.

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