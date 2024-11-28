"Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

28 ноября в результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "Подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

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Удары по российской технике

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 ноября украинские военные нанесли удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Таким образом была успешно поражена радиолокационная станция ЗРК "С-400".

Такой удар на Курском направлении прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко:

"Без него она слепая. Это упростит работу других средств над Курщиной для поражения военных целей на территории врага".

В Генштабе добавили, что это подразделение РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", а именно поражая наземные неподвижные цели.

"Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - добавили в ведомстве.

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