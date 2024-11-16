Сейчас на некоторых направлениях враг уже замедляется.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главной причиной продвижения оккупационной армии на востоке является медленная укомплектация бригад Вооруженных сил Украины. Это также задерживает ротации подразделений.

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленные", - пояснил глава государства в интервью Украинскому радио.

Зеленский отметил, что некоторое оружие украинские военные ждали целый год. В определенной степени в этом вопросе помогает внутреннее производство вооружения.

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"Мы говорили с (партнерами, - ред.) о количестве этих бригад, у нас была договоренность о количестве этих бригад, но наполнение, комплектация происходит очень-очень медленно. Поэтому внутренним производством мы заполняли эти процессы, но не все", - добавил президент.

По его словам, захватчики продвигаются на фронте с огромными потерями. Ежедневно армия противника имеет до 1200 человек в день ранеными и убитыми. Зеленский отметил, что войска не могут постоянно продвигаться такой дорогой ценой.

"На некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Всем хочется, но это не сериал. Когда мы остановим, когда мы разобьем, когда наше войско пойдет вперед. Это не сериал, это серьезная история. Для того, чтобы их (россиян, - ред.) остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, продвижение закончится", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным DeepState, в течение суток российские захватчики оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области, а также продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

По состоянию на сегодня, 16 ноября общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 719240 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1650 оккупантов.

Кроме того, как указывает разведка, растет дефицит младших офицеров.

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