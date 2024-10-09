Mirage 2000 помогли бы сформировать бригаду, которая будет сражаться вместе с закаленной в боях 7-й тактической авиационной бригадой.

Поставка французский истребителей Mirage 2000, намеченная на начало 2025 года, обеспечит ВСУ возможность сформировать новую авиацилнную бригаду.

Как пишет издание Forbes, при небольшом бюрократическом ускорении нет причин, по которым Франция не могла бы оснастить украинские ВВС 20-ю Mirage 2000-5 до 2025 года. Журналисты отметили, что этого количества хватит, "чтобы расширить существующее бомбардировочное подразделение ВВС, 7-ю тактическую авиационную бригаду, или сформировать новую бригаду".

Издание допусило, что вторая бомбардировочная бригада - более вероятный вариант, учитывая, насколько 7-я тактическая авиационная бригада уже расширилась с начала полномасштабной войны.

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"Mirage 2000 помогли бы сформировать новую бригаду, которая будет сражаться вместе с закаленной в боях 7-й тактической авиационной бригадой, добавляя массированности ударам украинских ВВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной южной и восточной Украине", - написало издание.

Журналисты отметили, что ВСУ унаследовали около двухсот Су-24 1970-х годов, когда СССР распался, однако к настоящему времени в рабочем состоянии в 7-й тактической авиационной бригаде около 12 бомбардировщиков.

Издание отметило, что Су-24 понесли тяжелые потери - оккупанты сбили не менее 18 единиц, большинство - в начале войны, до того, как украинские бомбардировщики перешли на дальнобойные боеприпасы.

При этом, украинцы активно ремонтируют и приводят в рабочее состояние все больше Су-24, а старые пилоты и штурманы вышли из отставки, чтобы летать на них. Журналисты высказали уверенность, что украинские ВВС намерены сохранить Су-24 на вооружении в обозримом будущем и даже разрабатывают новую планирующую бомбу, чтобы дать бомбардировщикам больше вариантов вооружения.

Истребители Mirage 2000 для ВСУ

8 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню анонсировал, что истребители Dassault Mirage 2000-5 прибудут в Украину в начале следующего года. Перед отправкой Украине сверхзвуковые истребители с дельта-крылом "будут оснащены новым оборудованием", включая системы для воздушного боя и радиоэлектронной борьбы.

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