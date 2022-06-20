На беларуской границе украинские воины усиленно укрепляются, узнали журналисты.

Границу Украины с Беларусью 24 часа в сутки и без выходных обороняют бойцы Вооруженных сил нашей страны, среди которых есть бывшие адвокаты, строители и учителя.

Защитники нашего государства усиленно укрепляются на случай того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко таки решится на вторжение в Украину, говорится в сюжете ТСН.

"...Бывшие учителя, адвокаты и строители овладевают военным ремеслом и ждут приказа. О намерениях оккупантов знают, поэтому смотрят за границей как с земли, так и с неба... Уже немолодые, за 40, с хорошими профессиями - теперь эти мужчины с оружием в руках защищают северные границы...", - говорится в сюжете.

Журналисты узнали, что беларуские и российские военные постоянно передвигаются на той стороне границы, устраивая или имитируя учения, однако ракетные установки развернуты в сторону Украины.

"...Беспилотники летают, нас предупреждают, где наши, где не наши",- рассказал украинский военнослужащий с позывным "Адвокат".

Напомним, войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противник, в частности, ворвался на нашу землю с территории Беларуси, также украинскую военную и гражданскую инфраструктуру обстреливали из вооружения, которое находится в этой стране.

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что вероятность масштабного участия беларуской армии в войне России против Украины не является очень высокой, поскольку беларусы не поддерживают участие своей страны в противостоянии.

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