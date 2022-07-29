Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил об угрозе сухопутного наступления со стороны Беларуси.

Украинские военные пока не фиксируют признаков того, что группировки ВС РФ и ВС Беларуси готовятся к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте по состоянию на 29 июля.

Также в Генштабе информируют, что на Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Вместе с тем противник вел воздушную разведку БпЛА возле села Гремяч Черниговской области.

Возможное наступление из Беларуси

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся. На случай вторжения у местных властей и военных есть план ответных действий, детали которого не разглашаются.

Также УНИАН сообщал, что Минобороны Беларуси продолжило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Общее количество продолжений учений составляет уже 14 недель.

По данным "Гаюна", белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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