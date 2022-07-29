Общее количество продолжений учений составляет уже 14 недель.

Минобороны Беларуси продлило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Отмечается, что общее количество продолжений учений составляет уже 14 недель.

Об этом сообщают местные активисты "Беларускі Гаюн" в Telegram, обнародовав обновленный график проведения учений на белорусских полигонах.

В целом, продолжение учений на белорусских полигонах пока выглядит так:

Борисовский (227-й) до 06.08;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;

Гожский (под Гродно) до 05.08;

Брестский до 06.08;

Репище (Осиповичи) до 05.08;

Марьина Горка до 06.08;

Лосвидо (под Витебском) до 06.08;

Неман (под Березовкой) до 05.08;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;

Чепелево (под Слонимом) до 05.08;

Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;

Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

В то же время, по данным "Гаюна", белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она, как и раньше, не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, предыдущее продолжение учений было до 31 июля. Сейчас продленный период уже составляет 14 недель.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся. На случай вторжения у местных властей и военных есть план ответных действий, детали которого не разглашаются.

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