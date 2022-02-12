Западные СМИ и политики активно сообщают об угрозе нападения России на Украину в ближайшие дни.

Украинские военные надежно контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в видеокомментарии командующего ОС Александра Павлюка.

"Мы полностью владеем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии развития ситуации и готовы к ним. В настоящее время ситуация стабильная, без существенных изменений", - рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, враг продолжает пренебрегать договоренностями о прекращении огня - обстреливает ВСУ и сосредотачивает военную технику за пределами района отведения.

"Мы знаем, как реагировать на такие действия, и при необходимости решительно отвечаем на провокации. В то же время подразделения Объединенных сил регулярно проводят мероприятия боевой подготовки и имеют все необходимое для сдерживания вооруженной агрессии. Все подразделения четко выполняют взять на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному адекватному реагированию на потенциальные угрозы", - отметил Павлюк.

"Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины", - резюмировал командующий ОС.

Угроза российского вторжения

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 20 февраля.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ Кремль имеет 48 часов.