О происшествии немедленно был проинформирован Лукашенко.

Утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно, от ЗРК С-300. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сбита ли была ракета или упала сама — пока неизвестно. По утверждению местных пабликов, ракета была найдена в поле в Ивановском районе, Брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", — говорится в сообщении.

Позже пролукашенковские СМИ начали трубить, что на территории Беларуси зафиксировано падение украинского ракетного комплекса С-300. Как пишет BELTA, о происшествии немедленно был проинформирован диктатор Александр Лукашенко.

По поручению самопровозглашенного главы РБ группа специалистов из числа сотрудников Следкома и Минобороны Беларуси устанавливает причины падения.

Провластные беларуские СМИ пишут, что рассматриваются две версии произошедшего:

Залет ракеты на территорию Беларуси.

Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Беларуское провластное издание "Пул первого" сразу написало также, что упавшая в Брестской области РБ ракета была украинской.

Обновлено 14:42. Минобороны РБ заявило, что ПВО Беларуси сбила украинскую ракету.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время", — сообщили в МО Беларуси.

Заявления Лукашенко о войне в Украине

В марте 2022 года беларуский диктатор заявлял, что Украина "хотела напасть на Беларусь", поэтому Россия напала на нее. Тогда же он и произнес мем "а сейчас я покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" и заявил, что принес карту.

Лукашенко с 24 февраля 2022 года разрешил России запускать ракеты с территории Беларуси. Кроме того, в тот день именно с территории РБ путинские военные вторгались в Украину. 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. 19 декабря Путин встретился с Лукашенко. По неофициальной информации, он склонял беларуского диктатора к прямому участию в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: