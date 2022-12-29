Власти Беларуси продлили до весны запрет на полеты гражданской авиации в тех районах страны, откуда армия РФ стреляет по Украине.

Власти Беларуси продлили до апреля запрет на полеты гражданских летательных аппаратов в южной части страны. Это означает сохранение угрозы ракетных ударов по Украине с этого направления, как минимум, до весны. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0973/22 с 1 января по 1 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Запрет на полеты над югом Беларуси власти ввели в день полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2022 г.

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Наблюдатели отмечают, что именно из южных районов Беларуси оккупанты запускают ракеты по объектам на территории Украины. По подсчетам мониторинговой группы, за время войны с беларуской территории по украинским городам было выпущено не менее 721 ракеты.

"Угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца", – констатировали наблюдатели.

Участие Беларуси в агрессии против Украины

С первых часов российского вторжения в Украину режим Лукашенко оказывал агрессору всяческое содействие – предоставлял беларускую территорию для наземных атак, а воздушное пространство страны оказалось в полном распоряжении российской авиации.

В то же время Лукашенко не стал прямо задействовать армию Беларуси в войне. Ее участие ограничивается логистическим и техническим содействием Вооруженным силам РФ, помощью в обучении мобилизованных.

Украинский Генштаб считает маловероятным вступление армии Беларуси в войну на этом этапе. Тем не менее, беларуские войска своими демонстративными учениями пытаются отвлекать на себя часть военных резервов Украины.

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