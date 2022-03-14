С некоторыми соискателями образования не смогли установить связь.

В связи полномасштабным вторжением РФ в Украину из Одесской области выехало почти 70 тыс. школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании сообщил руководитель департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

"Установлено, что из общего количества соискателей образования, которое соответственно составляет 281 тыс. 913 человек сегодня на территории общин и микрорайонов учебных заведений Одесской области находятся 215 тыс. 188 человек", - отметил он.

За пределы региона выехало 23 тыс. 875 школьников, а за пределы Украины – 43 тыс. 200. Всего в регионе с момента введения военного положения переместилось 67 тыс. 57 детей школьного возраста.

"Конечно, есть небольшое количество соискателей образования, с которыми пока не установлена связь", - добавил Лончак.

В то же время он отметил, что учебные заведения Одесской области открыты для школьников, прибывших из других областей Украины. Наибольшее количество таких детей в Одессе - 44 тыс. 104, в Черноморске - 3 тыс. 408 и в городе Южном - 1 тыс. 540.

Напомним, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российские оккупанты готовятся к осуществлению высадки десанта в Одессе и области.

Рано утром 24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Одессу.

11 марта мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил, что враг пытается окружить областной центр.

Вас также могут заинтересовать новости: