Эксперт не исключил, что РФ вот-вот начнет перебрасывать мобилизованных россиян в Беларусь.

Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, хочет развернуть группировку войск в Беларуси. Единственный вопрос – чем они ее будут вооружать, потому что в Беларуси вряд ли хватит на такую группировку даже техники длительного хранения. А технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах, это его безопасность", – заявил он. Видео дня

"Так что, я не исключаю, что Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину. Насколько это будет успешно и насколько это получится у Российской Федерации – посмотрим. Но пока ситуация такова, что белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под приём большого числа грузовых эшелонов", – добавил эксперт.

Что происходит в Беларуси: последние новости

Сегодня стало известно, что в Беларуси объявили о проведении внезапной проверки воинской части №06752, которая расположена в Мачулищах вблизи Минска.

На территории этой части находится авиационная база класса "Б" – один из самых больших военных аэродромов страны с боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-24. На нем могут принимать военные и гражданские самолеты.

За день до этого в сети появилась информация, что в Беларуси проверяют железнодорожную инфраструктуру. По мнению экспертов, это может значить, что ее готовят к принятию военных эшелонов из Российской Федерации.