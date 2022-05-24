Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к генсеку ООН и заверил того, что его страна не является агрессором.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла слова Александра Лукашенко, что Беларусь не является страной-агрессором, и заявила, что пока остается угроза использования территории Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Об этом Маляр сообщила в эфире информационного телемарафона.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, где уверял того, что Беларусь не является агрессором.

"Сразу опровергну, что Беларусь не является агрессором. Согласно норм международного права, страна, которая дает свою территорию третьей стране-агрессору, сейчас России, для осуществления агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления - агрессии. Простым бытовым языком - война", - отметила Маляр.

Она добавила, что именно поэтому Беларусь должна понимать, что, давая свою территорию для маневров российскому агрессору, страна уже становится причастной к этой войне.

Замминистра обороны отметила, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

"Угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов существует. Так же собственно, как и из Приднестровского региона Молдовы, существует риск", - сказала Маляр.

Она отметила, что Россия по всем фронтам готовится к возможным ударам, маневрам и для того, чтобы осуществлять там дальнейшую эскалацию.

"Мы обо всех этих угрозах знаем и готовимся ко всем сценариям", - акцентировала Маляр.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

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