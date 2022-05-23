По мнению Михаила Жирохова, "бряцание оружием" Беларусь не прекращает с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов прокомментировал, насколько вероятным является нападение Беларуси на Украину.

Свое мнение по этому поводу он высказал 24 каналу.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что армия Беларуси разворачивает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

По мнению эксперта, такое "бряцание оружием" и перебрасывание войск не прекращается с начала полномасштабного вторжения России в Украине.

"Я считаю, что это этакой "спектакль" для Владимира Путина на фоне того, что он (Лукашенко) ведет тайные или явные переговоры с Западом. Ему также нужна и какая-то лояльность со стороны Путина", – отметил Жирохов.

Эксперт акцентировал, что ВСУ не исключают опасность наступления со стороны Беларуси с 24 февраля: некоторые боевые бригады находятся на границе постоянно:

"Но это бряцание, переброска войск, ракет или чего-то другого происходит постоянно".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь продолжила на границе с Украиной свои военные учения.

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