Чтобы удар был эффективен, над этим "работают сотни умных, часто гениальных людей", говорит командующий СБС.

Каждый удар ВСУ по объекту в России является результатом очень серьезного планирования и математических расчетов, утверждает командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в интервью изданию LIGA.net.

"То, что попадает в сюжеты новостей о том, что в очередной раз "пылает на России", - это не просто случайность или выборочная ситуация. Это результат очень серьезного планирования и математических расчетов", - подчеркнул Сухаревский.

По его словам, чтобы удар был результативен, над этим "работают сотни умных, часто гениальных людей", прежде всего - "очень опытных офицеров". Он отметил, что эта работа ведется также "и в гражданском, и в международном разрезе", и здесь - "математика и планирование на первом месте".

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Также роль играет и наличие денег и технологий, утверждает командующий СБС.

"Любая война - это шахматная партия. То, что было приоритетом вчера, сегодня может безнадежно устареть. Погоня за технологиями, за приоритетностью касается и ударов вглубь территорий", - пояснил Сухаревский.

К тому же, отметил он, на каждый шаг Украины противник отвечает чем-то асимметричным. Например, когда украинские мобильные огневые группы показали высокую эффективность в сбивании вражеских "шахедов", россияне "начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты".

"Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая гонка", - рассказал Сухаревский.

Каждая операция, говорит он, - "это момент учета разнообразных разведданных: что касается РЭБа, что касается их ПВО, что касается защищенности объективной, пассивной защиты":

"Поэтому планирование - наше все. Без этого никак".

Последние удары ВСУ по российским объектам

Как сообщал ранее УНИАН, 25 февраля Крым был под крупнейшей за последнее время дроновой атакой. В сети сообщали о взрывах в Севастополе, Саках, Керчи и в районе аэродрома Бельбек.

24 февраля украинские дроны уже в третий раз ударили по одному из крупнейших НПЗ России - Рязанскому. Несколько российских телеграмм-каналов сообщили, что, по словам местных жителей, в районе Рязанского НПЗ под утро прогремели несколько взрывов, после чего там начался пожар.

Впоследствии стало известно, что это предприятие приостановило работу. В результате атаки загорелась главная установка перегонки нефти на заводе, CDU-6. СМИ писали, что завод может частично возобновить работу в течение нескольких дней.

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