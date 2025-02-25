Под ударом мог оказаться аэродром Бельбек.

Вечером жители оккупированного россиянами Крыма сообщили о взрывах в разных частях полуострова. Также слышна работа противовоздушной обороны.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря четыре беспилотных летательных аппарата. По его словам, это произошло на значительном расстоянии от берега.

В сети пишут, что взрывы слышали в Севастополе, Саках, Керчи и в районе аэродрома Бельбек. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, это самая большая дроновая атака на Крым за последнее время.

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