Россияне продолжают атаковать украинские авиабазы.

Российские разведывательные дроны передают изображение на дальности 150-200 км в реальном времени, благодаря чему россияне видит в конкретном месте возможные цели для поражения, обхяснил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, комментируя недавние удары РФ по авиабазах в Миргороде и Полтаве.

"Ситуация, к сожалению, довольно классическая, то есть враг может вести разведку дроном в режиме онлайн. Этот дрон висит над аэродромом и на дальности 150-200 км передает изображение. Таким образом противник знает, например, что на этом аэродроме в конкретном месте сейчас стоит самолет на обслуживании", - рассказал он в эфире Еспресо.

Как отметил эксперт, хотелось бы услышать официальный комментарий ВС ВСУ по поводу этих ударов.

Видео дня

"Я уверен в том, что, когда Воздушные силы видят вражеский разведывательный дрон, то они хотят его сбить, но что-то происходит как-то иначе…. Когда говорим о разведывательном дроне, то речь идет о малозаметной цели. В 2022 году Воздушные силы и вообще ВСУ активно уничтожают и "залы", и "орланы", то есть проблемы с обнаружением вряд ли являются критическими в этом случае", - добавил Катков.

Напомним, до этого военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что и "прилеты" российских ракет в Днепре 3 июля стали возможными благодаря разведывательному дрону "Орлан-10", который осуществлял коррекцию атаки и был сбил слишком поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: