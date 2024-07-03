В городе звучит сирена.

В ночь на среду, 3 июля, Новороссийск (Краснодарский край) оказался под атакой морских дронов.

Глава города Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что российские военные отражают атаку безэкипажных катеров. "Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве около моря", - добавил он.

Воздушную тревогу в городе объявили еще около 02:40. Местные жители пишут в сети о громких взрывах, от которых дрожат окна и стены. Telegram-каналы сообщили о пожаре в горах над городом.

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Атаки на Новороссийск

Морской порт Новороссийск не впервые оказывается под атакой. В середине мая там всю ночь звучали громкие взрывы, в сети писали об атаке на порт и нефтебазу.

По данным источников УНИАН, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели масштабную операцию по российским объектам в ряде городов.

В морпорту Новороссийска взрывы фиксировали в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции. Также ночью было громко в Севастопольской бухте и на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

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