Обозреватель "проехался" по местным "авторитетам".

Удар России по Днепру 3 июля стал возможным благодаря разведывательному дрону "Орлан-10", который осуществлял разведку и коррекцию атаки и был сбил слишком поздно, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Скажу сразу. ВС ВСУ отработали на пределе своих возможностей именно в этом районе, - уверен эксперт. - Стоит отметить, что сегодня состоялся крайне редкий случай, когда российские оккупационные войска применили свои Shahed-131/136 в дневное время суток. Так же, можно сказать, что за последние несколько месяцев это был самый массированный комбинированный удар по городу, который не является столицей".

При этом он назвал вероятные причины, по которым "прилетов" не удалось избежать:

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"Днепр не закрыт эшелонированной ПВО. У нас по состоянию на сегодня недостаточно средств перехвата малогабаритных воздушных объектов. Днепр не закрыт средствами РЭБ, которые могли бы подавлять данные БПЛА, поскольку нам РЭБ не хватает даже по линии боевого столкновения. В Днепре не используют дроны-охотники, которые бы уничтожали бы российские разведывательные БПЛА на высотах от 5 км. В Днепре нет местной группы пилотов легкой авиации, как в Одессе, которые бы вылетали на перехват разведывательных БПЛА на Як-52 или других средствах".

Особенно резко Коваленко высказался в адрес местных пилотов Днепра:

"В Днепре есть немало профессиональных пилотов легкой авиации, которые могут оперировать как Як-52 так и другими самолетами. Что не так? А не так то, что часть из них владельцы крупного бизнеса, кто-то крутится в банковской сфере, у кого-то магазины и брендовые бутики. Не комильфо настолько уважаемым особам летать на поршневом Як-52 и сбивать какие-то там "Орлан-10", которые наводят удары, от которых гибнут всякие там нищеброды… Именно эти пил**ки, а не пилоты, не решают проблему в Днепре из-за своего либидо на полшестого, которую всеми силами и возможностями пытаются решить, например, в Одессе".

Днепр под ударом 3 июля - что сообщалось

Напомним, Россия совершила комбинированный удар по Днепру 3 июля.

Отмечалось, что силы ПВО сбили 11 воздушных целей: крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА Shahed-131/136 и один БПЛА ОТР "Орлан-10". Две ракеты сбить не смогли.

Ударом были повреждены один из торговых центров, магазины, расположенные неподалеку от эпицентра взрыва.

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