Для полного закрытия неба РФ нужны десятки или даже сотни тысяч ЗРК, отметил Роман Свитан.

Россиянам нужно бояться атак беспилотниками. В России системы противовоздушной обороны (ПВО) как таковой просто не существует.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН, комментируя последние атаки БПЛА. Эксперт отметил, что для полного закрытия неба РФ нужны десятки или даже сотни тысяч зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"Это нереально выполнить. Если ставить задачу, то за сто лет их собрать невозможно… Все ЗРК, которые есть, сейчас либо на фронте, либо точечно прикрывают критические места. Поэтому вот такие летательные аппараты летают по России как у себя дома, - заявил Свитан. - Россиянам нужно однозначно бояться. Они будут как-то пытаться эти беспилотники сбивать. Дело в том, что до выхода на военный объект его могут сбить какие-то системы ПВО, самолеты, истребители. А это все уже может упасть и на головы мирных жителей. В этом смысле россиянам надо уже искать бомбоубежища и реагировать на звуки воздушной тревоги".

По его словам, Россию атаковали стандартными беспилотниками самолетного типа 2х3 метра.

"БПЛА самолетного типа может нести до 20 кг взрывчатки - мины, выстрелы к РПГ. Он очень хорошо выполняет наводку, выходит на цель, эффективная площадь рассеяния маленькая, потому его практически не видят локаторы. Беспилотник выполняет сброс боевого снаряжения и дальше может просто падать", - рассказал эксперт.

Россию атакуют дроны - что сообщалось

Сообщалось, что 2 марта в Тульской области РФ прогремел мощный взрыв, в результате которого затряслись дома. В в лесу обнаружили воронку глубиной в половину метра. По предварительной информации, это мог взорваться дрон.

А до этого, 28 февраля, в сети появилась информация, что в российском Ейске прогремели взрывы возле аэродрома. Позже стало известно, что был сбит беспилотник.