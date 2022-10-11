В городе уже практически восстановлена вся поврежденная в результате обстрелов инфраструктура.

В Киевской городской государственной администрации призывают киевлян сегодня вечером снова уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Говоря об обстрелах Киева 10 октября, он отметил, что в городе уже практически восстановлена вся поврежденная инфраструктура, кроме некоторых объектов.

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"Перекресток Владимирской и бульвара Тараса Шевченко - уже на сегодня восстановлено движение", - отметил Поворозник.

По его словам, по состоянию на утро без света в городе оставалось 20-30 домов.

"Сегодня в течение дня мы все это восстановим. Единственное, что мы просим, - и вчера просили, и сегодня будем просить, - с 17:00 до 22:00 не включать мощных электроприборов, максимально экономить электроэнергию. Это называется "пиковые часы нагрузки", - сказал представитель КГГА.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы резервная система, которая сейчас работает в городе, имела возможность обеспечить всех электроэнергией.

Поворозник также напомнил, что 10 октября было принято решение, что в киевских учебных заведениях до конца недели обучение будет проводиться онлайн, а детские сады будут закрыты. Кроме того, добавил он, центры предоставления административных услуг в городе будут открываться через 30 минут после окончания воздушной тревоги.

Последствия массированных ракетных обстрелов: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, погибли 20 человек.

Под удар попал центр Киева в Шевченковском и Соломенском районах. В городе в результате обстрелов повреждено более 70 объектов, среди которых, в том числе 6 учреждений образования.

Жителей Украины призвали с 17:00 до 22:00 снизить нагрузку на энергосистему, граждан просили в указанное время не пользоваться наиболее энергорасточительные приборами: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное. При необходимости эти приборы лучше использовать в обеденное время и ночью.

Как сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", в вечерние часы 10 октября жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5% по сравнению с обычным осенним днем. Это помогло не перегружать электросети и позволило диспетчерскому центру "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в самый критический момент суток.

Впоследствии стало известно, что в Киеве и области вводят веерные отключения. А за сегодня РФ уже осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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