Метрополитен в Киеве круглосуточно выполняет функцию укрытия.

В Киеве остается опасность ракетных обстрелов, поэтому городские власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила комендантского часа.

Об этом сообщает сайт КГГА.

"В столице остается опасность ракетных обстрелов. Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не нарушать правила комендантского часа. Она сейчас длится с 23:00 до 5:00.

Во время комендантского часа запрещается:

находиться на улице и в других общественных местах,

перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаскировки", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что воздушная тревога объявляется тогда, когда силы ПВО оповещают о движении вражеских самолетов в направлении воздушного пространства Украины.

"Для оповещения киевлян об опасности город использует электросирену территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Киева, которая сигнализирует на все районы города. Также, с началом усиления военной агрессии, разработаны и работают мобильные сервисы для оповещения населения. Для пользователей приложения "Киев Цифровой" работает система оповещения, которая предупреждает о начале воздушной тревоги и ее отбое. Также о тревоге и отбое оповещает официальный Telegram-канал КГГА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Обязательно спускайтесь в укрытие!", – призвал Поворозник.

Как спрятаться в метро ночью:

Метрополитен в Киеве круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится у входной группы дверей, и подождать постового полицейского. Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.

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