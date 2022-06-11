Артист напел уже ставшую легендой композицию "Геть з України, москаль некрасівий".

Украинский певец Андрей Данилко, имеющий звание народного артиста своей страны, устроил в киевской подземке концерт для военных.

Мероприятие прошло на станции Майдан Независимости. Фотографии и видео появились в социальной сети Instagram.

Сердючка пела для военных в известном образе - в вышиванке и с большой звездой на голове. На костюме сверху была одета камуфляжная куртка.

Отметим, недавно Данилко назвал двух знаменитостей из РФ, на которых зол. Речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве и авторе YouTube-канала "Алена, блин!" Алене Жигаловой.

Напомним, Андрей Данилко рассказал, как "мама" Верки Сердючки помогает украинцам во время войны.

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