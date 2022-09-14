Он замечает, что уровень воды в реке Ингулец меняется за час.

На месте удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге наблюдается утечка воды объемом 100 кубометров в секунду.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Относительно действий и последствий от ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Мы четко осознаем масштабы задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - подчеркнул он.

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Тимошенко отметил, что поток воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты.

Также они наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

"Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", - заверил представитель ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Позже начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге восстановлена подача воды для населения. Он сказал, если вода еще кому-то не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

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