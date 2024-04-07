МАГАТЭ заявило, что зафиксировало детонацию.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на территории оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС взорвался беспилотник.

"Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на станции сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и эксперты МАГАТЭ. Призываем воздерживаться от действий, которые противоречат 5 принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", – заявил директор агентства Рафаэль Гросси в сети Х.

Оккупационное руководство станции заявило, что Украина ударила над куполом остановленного реактора. Вид оружия не назвали, хотя ранее заявляли об атаке беспилотников. Уровень радиации остается в пределах нормы и серьезных повреждений нет, пишет Reuters.

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Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый. В 2022 году ее незаконно оккупировали российские войска.

4 апреля НАЭК "Энергоатом" сообщил, что Запорожская АЭС из-за российских обстрелов осталась только на одной линии питания и находится на грани очередного блэкаута. 7 апреля в Минэнерго сообщили, что энергетики отремонтировали и включили в работу воздушную линию 330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная", которая является резервным источником питания для временно оккупированной станции.

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