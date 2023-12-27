На борту корабля были "Калибры" и КАБы.

На борту атакованного БДК "Новочеркасск" в Феодосии находились 77 членов экипажа, из них 33 пропали без вести, 23 ранены, один погиб сообщает тг-канал Astra со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Кроме того, по данным тг-канала "Кремлевская табакерка", "Новочеркасск" пострадал настолько сильно, что его вряд ли восстановят, вероятнее всего, даже не будут пытаться.

Как сообщили каналу источники на флоте, БДК "Новочеркасск" был под завязку нагружен боеприпасами, которые сдетонировали.

По словам источника, на борту корабля были ракеты типа "Калибр" - не менее 2 штук. Также было и другое высокоточное вооружение, в том числе авиабомбы КАБ-500 - не менее 4 штук, одна из которых ушла под воду и чудом не взорвалась. Было и другое вооружение.

Как отмечает тг-канал, огромные потери среди экипажа корабля объясняются тем, что большая часть из них по приказу командования отдыхала на борту корабля, а не в казармах и отелях.

"Десятки тел, некоторые сгорели заживо прямо в каютах. Жуть", - описал ситуацию источник.

При этом сообщается, что наводку врага на корабль мог совершить кто-то из местных жителей или даже моряки с других кораблей.

Удар по "Новочеркасску" - что известно

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль российских оккупантов "Новочеркасск", который находился в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

По данным Радио Свобода, в результате удара также частично затонуло учебное судно класса Т-43 "УТС-150".

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