Он добавил, что Конституция Украины четко очерчивает границы украинской территории, признанные миром.

Уничтожение российского десантного корабля "Новочеркасск" ракетным ударом показывает важность освобождения Крыма для Украины.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что события на оккупированном полуострове показывают, что Украина не намерена отказываться от Крыма.

"Для нас он крайне важен, как и остальные территории", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Конституция Украины четко очерчивает границы украинской территории, признанные миром.

По данным Данилова, на сегодняшний день ВСУ уже уничтожили 20% ЧФ РФ. "Это военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года знаменитый флагман черноморского флота "Москва"", - констатировал он.

Уничтожение "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря в Феодосии прогремел сильный взрыв в районе порта. Утром того же дня Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинская авиация ударила крылатыми ракетами по большому десантному кораблю оккупантов "Новочеркасск".

В РФ также подтвердили, что корабль ЧФ РФ в оккупированном Крыму был поврежден. Там также заявили, что сразу же сбили два украинских Су-24, которіе наносили удар по кораблю.

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