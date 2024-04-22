Сейчас продолжается работа над восстановлением сигнала.

В понедельник, 22 апреля 2024 года, российские оккупационные войска атаковали Харьков. Враг ударил по телебашне.

На обстрел в вечернем обращении отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот удар – "очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации".

Президент добавил, что сейчас идет работа над восстановлением сигнала. При этом он подчеркнул, что так же как и Харьков, разные города и громады Украины нуждаются в защите, в частности Patriot.

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"И одновременно нужно наносить максимальные поражения всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей", – сказал он.

Удар по телебашне в Харькове

Днем 22 апреля 2024 года Россия второй раз за время полномасштабной войны ударила по Харьковской телебашне. Ранее она была поражена в марте 2022 года – тогда в результате атаки была приостановлена телетрансляция.

Во время сегодняшнего удара часть телебашни упала прямо на глазах у людей. В Харькове же наблюдались перебои с сигналом цифрового телевидения. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что жертв в результате атаки нет – работники находились в укрытии.

В Офисе генпрокурора отметили, что, по предварительным данным, российские войска атаковали Харьков ракетой Х-59. Начато производство и досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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