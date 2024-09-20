По складу в Торопце могли применить еще и модифицированный "Нептун".

Для атаки по военному арсеналу в Торопце Силы обороны Украины, кроме БПЛА, могли применить еще и модифицированную ракету "Нептун". Такое предположение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Киев24.

Он отметил, что этой операцией Украина наглядно продемонстрировала своим стратегическим партнерам и российской стороне, что даже без разрешения США на удары вглубь российской территории их оружием, у ВСУ есть собственные эффективные средства поражения.

"И речь идет не только о беспилотниках. Скорее всего, использовался и модифицированный вариант "Нептуна". Это противокорабельная ракета, сейчас она модифицирована - увеличена боевая часть и дальность поражения. Поэтому исключать возможность применения этих средств поражения - ракеты "Нептун" - я бы не стал. И это наглядная демонстрация возможностей украинской стороны. 6 км - общая площадь пожаров после атаки. По данным российской стороны, уничтожено до 30 тысяч боеприпасов, которые находились в местах хранения", - сказал эксперт.

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Он отметил, что среди уничтоженного арсенала были и ракеты к ЗРК С-300, которые являются основным орудием ракетного террора Российской Федерации, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

"На долю ЗРК С-300 приходится до 35% общего количества ракетных ударов России по территории Украины. Причем стоит отметить, что С-300 - это баллистическая траектория, аэробаллистическая, которую могут сбивать только ЗРК Patriot и SAMP/T, которых у украинской стороны ограниченное количество. Ликвидация этого арсенала, на котором хранились баллистические ракеты к Искандерам, к С-300 и баллистические ракеты КМ-23 производства КНДР, значительно уменьшает ракетный потенциал страны-оккупанта и возможность ракетного теврора для гражданского населения", - подчеркнул Снегирев.

На вопрос, какой реакции можно ожидать сейчас от российской стороны в ответ, он отметил: "Россия может в дальнейшем наблюдать за успешными действиями Вооруженных сил Украины. Сейчас уже опубликованы данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что в зоне поражения Сил обороны Украины находятся по разным оценкам от 5 до 7 аналогичных мест хранения БК, как в Торопце. Россияне могут готовиться к дальнейшему характеру действий Сил обороны и ГУР по ликвидации возможностей РФ в моменте пополнения БК".

Уничтожение склада в Торопце

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно об удачной атаке на большой склад боеприпасов врага в российском Торопце. Источники УНИАН сообщили, что российскую территорию атаковали более 100 ударных беспилотников и после атаки в Торопце состоялась серия мощных взрывов.

По данным СНБО, на указанном складе МО россияне складировали полученные недавно северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Комментируя поражение аренала оккупантов капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук сообщил, что на территории РФ может быть до 15 таких военных складов.

Аналитики на основе спутниковых снимков заявляют, что арсенал в Торопце разрушен на 70-90%. В лучшем случае у россиян получится спасти 10-20% боеприпасов, находившихся на базе.

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