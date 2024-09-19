На территории РФ может быть до 15 таких военных складов, как в Торопце, - эксперт

По словам Павла Лакийчука, вчера в Тверской области после удара по складу РФ зафиксировано было 1,5 десятка "землетрясений" магнитудой от 2 до 2,8 балла.

На территории Российской Федерации может быть до 15 таких военных складов, как пораженный вчера Украиной в Торопце Тверской области.

Об этом сказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире Киев24.

Для понимания масштабов потерь россиян в результате поражения этого склада Лакийчук напомнил, что в 2020 году в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн селитры и это было мировое событие, потому что произошел крупнейший неядерный взрыв в мире. Тогда эксперты определили его мощность эквивалентом 2-килотонной ядерной бомбе. А иорданские сейсмологи зафиксировали "землетрясение" от взрыва мощностью 3,3 балла по шкале Рихтера.

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"Когда вчера утром начались взрывы в Тверской области, в 3:55 было зафиксировано "землетрясение" магнитудой 2,8 балла, а потом еще до 7 утра - почти 15 "землетрясений" магнитудой от 2 до 2,7 балла. Вот в Бейруте 3,3 балла это 2-е килотона, то можно посчитать сколько тысяч тонн взрывчатки было на этом складе (в Торопце). Это действительно очень много", - отметил эксперт.

По словам Лакийчука, это был один из самых новых в РФ складов.

"Я думаю, бывший заместитель министра обороны РФ Булгаков его сам и "подсветил". В 2018 году Булгаков говорил, что это очень классный склад и там даже сауна есть. Я думаю, в ней как раз 20 российских военных и завершили свое существование", - шутя заметил он.

Лакийчук отметил, что в 2012 году россияне запустили амбициозную программу по совершенствованию системы хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"По сообщениям российских СМИ в 2012 - 2014 годах, там речь шла, кроме этого Торопца, о как минимум 9 арсеналах в европейской части России и в целом до 15 - по всей территории РФ. Тогда заявляли, что это будут супер-убежища, подземные, под невероятными слоями защиты, со специальными системами противовоздушной защиты, в том числе против дронов. Хотя о дронах еще не так много говорили и вряд ли кто-то рассчитывал, что украинские дроны долетят, но уже об этом речь шла. И, кроме полутора десятка этих больших перспективных арсеналов, говорили о реконструкции порядка полутысячи хранилищ боеприпасов, ракет до 2024 года. Вот можно представить, сколько этого добра еще у россиян хранится. Тем не менее, Торопецкий склад был, очевидно, не последний в этом ряду", - подчеркнул он.

По словам военного эксперта, украинская разведка знает перечень по меньшей мере 9 хранилищ в европейской части России и "нормальные "баобабы" прорастать будут еще".

Атака на склад в Торопце

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что украинские дроны попали по большому складу Минобороны России, который находится в Торопце. Согласно информации источников УНИАН, российскую территории атаковали более 100 ударных беспилотников. После атаки в Торопце состоялась серия мощных взрывов.

По данным СНБО, на указанном складе МО россияне складировали полученные северокорейские баллистические ракеты KN-23.

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