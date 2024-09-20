Как отмечает эксперт, для взрыва было достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустил цепную реакцию.

Удар по складу с боеприпасами в Торопце оказался чрезвычайно эффективным, и сейчас звучат разные версии, чем именно его атаковали, в том числе рассматривается вариант западных ракет. Однако военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 Каналу считает такую версию не соответствующей действительности.

Шарп напомнил, что Украина ранее получила кассетный вариант ATACMS с дальностью поражения 165 километров, с помощью которого удалось эффективно ударить по аэродромам в Бердянске и в Луганской области. Однако в Торопце вряд ли случилась похожая история.

По его словам, если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно было бы говорить о ракетах.

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Шарп отметил, что многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи, таким образом, для взрыва достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию – и это вполне мог быть обычный дрон.

"Предположу, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10-20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания", - подчеркнул эксперт.

Удар по складу в Торопце - последние новости

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны, вероятно. Произошло попадание в склад боеприпасов. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что речь идет о не менее 60-70 хранилищ, где хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки склада. По мнению аналитиков, арсенал разрушен на 70-90%. В лучшем случае у русских выйдет спасти 10-20% боеприпасов, находившихся на базе.

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