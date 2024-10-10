Это почти пять процентов всех "Шахедов", которые Россия применяла за время войны.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара по складу вооружения оккупантов возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России было взорвано 400 ударных иранских беспилотников "Шахед", которые являются одним из основных средств для нанесения ударов по украинским городам.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, с момента приобретения первых "Шахедов" в Иране в 2022 году Россия запустила более 8 000 взрывоопасных беспилотников. Таким образом, ВСУ одним ударом смогли уничтожить почти пять процентов всех "Шахедов", которые Россия применяла за время войны.

Как отмечает аналитик, уничтожение 400 "Шахедов" должно снизить темпы российских ударов, но это временная победа.

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"Москва всегда может приобрести у Тегерана еще больше беспилотников. Они также производятся на заводе в Татарстане на востоке России. Кремль заплатил 1,7 миллиарда долларов, чтобы получить лицензию на местную сборку до 6 000 "Шахедов", - отмечает Акс.

Аналитик отмечает, что пока неясно, как украинцы нанесли удар по этому складу.

Октябрьский находится всего в 140 милях от линии фронта, что делает его доступным для широкого спектра украинских боеприпасов. При этом почти наверняка Украина не использовала для удара западные дальнобойные ракеты - американские Tactical Missile Systems, британские Storm Shadow или французские SCALP-EG, поскольку Запад продолжает запрещать Украине бить их оружием по территории РФ.

"Однако на боеприпасы украинского производства ограничений нет. Крылатые ракеты "Нептун" могут достигать юга России. А ударные беспилотники дальнего радиуса действия, разработанные украинской разведкой, могут пролететь на сотни километров дальше Октябрьского", - отмечает Акс.

При этом атака на склад "Шахедов" - часть более широкой тенденции, когда вместо того чтобы тратить дорогостоящие ракеты ПВО на сбивание беспилотников вблизи их целей, украинцы пытаются поразить российские боеприпасы до того, как русские смогут их запустить, подытоживает аналитик.

Удар по склад у "Шахедов" 9 октября - новости

Силы обороны Украины 9 октября успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России. По информации, там хранилось около 400 ударных дронов.

В то же время военный аналитик и историк Михаил Жирохов отмечает, что удары по российским складам с вооружением не приводит к глобальным проблемам со снарядами в армии РФ. По его словам, каждый склад проектировался под определенную номенклатуру боеприпасов. Поэтому уничтожение таких складов приводит к уменьшению использования определенных снарядов на ограниченное время.

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