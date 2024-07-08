Спутник зафиксировал сильные пожары на объекте РФ.

Дальнобойные дроны ВСУ в ночь на 7 июля атаковали российский склад боеприпасов в Воронежской области. На спутниковых снимках, которые опубликовало "Радио Свобода", видны большие куски выжженной земли и задымление.

Отмечается, что после удара украинских дронов на складе боеприпасов рядом с Погореловкой и селом Сергеевка в Подгоренском районе Воронежской области начался сильный пожар. Местные власти заявили об "успешной работе ПВО", в результате которой "все дроны были сбиты", но из-за падения обломков "загорелась хозяйственная постройка".

Также ранее местный губернатор заявлял, что в районе места удара ввели режим чрезвычайной ситуации и 50 жителей близлежащих населенных пунктов будут эвакуированы.

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СМИ сообщали, что на складе оккупанты хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии и ящики с патронами для огнестрельного оружия.

В то же время аналитики Defense Express отметили, что этот склад занимал площадь в 9 тысяч квадратных метров. По их данным, из него россияне пополняли запасы подразделений своих войск в Украине, и, кроме того, использовали для террористических обстрелов.

Удары ВСУ по России - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, 1 июля ВСУ поразили Центр обеспечения Черноморского флота в Крыму. По полуострову запустили по меньшей мере шесть ракет Storm Shadow, одна из них попала в 758-й Центр материально-технического обеспечения.

Кроме того, 3 июля Новороссийск атаковали морские дроны. В городе объявили воздушную тревогу, а местные жители писали в сети о громких взрывах, от которых дрожат окна и стены.

УНИАН также сообщал, что аналитики ISW заявили, что удары ВСУ по территории РФ могут сорвать наступления оккупационной армии. Для этого нужно атаковать военные цели в оперативном и глубоком тылу РФ.

"Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе", - подытожили эксперты.

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