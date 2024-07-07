Жителей готовят к эвакуации.

В Воронежской области дрон атаковал склад с боеприпасами в Подгоренском районе, началась детонация.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в ночь на воскресенье силами ПВО "были уничтожены несколько БПЛА" над регионом. Точное количество дронов он не назвал.

При падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов, началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, пострадавших нет, в то же время для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы "в случае необходимости".

В то же время российское Минобороны о беспилотниках над Воронежской областью не упоминает, в ежедневной сводке утверждают только, что сбили беспилотник над Белгородской областью.

Пожары в России - новости

Прошлой ночью Краснодарский край РФ атаковали дроны, вследствие атаки повреждена вышка связи в Ейске, а также возник пожар на двух нефтебазах.

А этой ночью в Крыму произошел масштабный пожар под Алуштой на газораспределительном узле "Малый Маяк", местные жители сообщают, что незадолго до пожара там был слышен взрыв.

В результате ЧП Алушта и близлежащие поселки остались без газа.

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