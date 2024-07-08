Для этого нужно атаковать военные цела в оперативном и глубоком тылу РФ.

ВСУ смогут сорвать масштабные наступательные операции оккупантов, если западные союзники Украины позволят бить по военным объектам на территории России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В качестве примера аналитики приводят удары ВСУ в конце июня. Тогда, согласно спутниковым снимкам, украинские военные успешно атаковали командный пункт российского полка в Белгородской области, вероятно, из иностранного оружия.

Расположение объекта у линии фронта и менее чем в километре от границы позволяет предположить, что он имел значение в операциях россиян в Харьковской области. При этом последние спутниковые снимки показывают существенные повреждения здания. По мнению аналитиков Института, ВСУ атаковали пункт французской высокоточной бомбой Armement Air-Sol Modulaire Hammer.

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"Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе", - заключают эксперты.

Разрешение на использование западного оружия по территории РФ

Как писал УНИАН, более 10 стран-партнеров Украины предоставили разрешение на использование своего оружия на территории России. Среди них Канада, Германия, Финляндия, Франция и США.

Defense News отмечает, что разрешение Штатов на удары по территории России изменило войну, но этого недостаточно.

В то же время сами американцы добавили, что позволят Украине поражать российские позиции на большем расстоянии, если оккупационная армия попытается расширить фронт.

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