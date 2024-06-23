Кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы и курсанты.

Опубликованные спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада "шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае РФ после украинской атаки 21 июня. Об этом пишут Военно-морские Силы ВСУ со ссылкой на опубликованные спутниковые снимки OSINT-аналитика Brady Africk.

"Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2", и курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

Атака на полигон "шахедов" в Краснодарском крае 21 июня

Ночью 21 июня СБУ вместе с ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трем НПЗ в Краснодарском крае:

"Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахэды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией", - говорилось в сообщении.

Впоследствии росСМИ писали, что ВСУ поразили 726-й учебный центр российских войск ПВО. Сообщалось, что 21 июня в казарму воинской части ПВО под Ейском попала ракета, в результате удара ранены 9 военнослужащих.

Как писало Радио Свобода, в результате ударов были повреждены казарма и ангар.

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