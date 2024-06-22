Разрушена казарма и ангар.

Вследствие ударов ВСУ по территории полигона в российском Ейске Краснодарского края ночью 21 июня были повреждены казарма и ангар. Спутниковые фото последствий удара публикует Радио Свобода (Россия).

"Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории войсковой части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар. Телеграм-канал Astra сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате удара были ранены 9 российских военнослужащих. Радио Свобода не может независимо подтвердить эту информацию, местные власти удар по Ейску не комментировали", - говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Россию 21 июня

Как сообщили УНИАН источники, ночью 21 июня СБУ с ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае:

"Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "бавовна" посетила полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией".

Впоследствии росСМИ писали, что ВСУ поразили 726-й учебный центр российских войск ПВО. Сообщалось, что 21 июня в казарму войсковой части ПВО под Ейском попала ракета, в результате удара ранены 9 военнослужащих.

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