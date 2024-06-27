Если бы ВСУ намеренно атаковали пляж ракетой ATACMS, урон был бы несравнимо больше, отмечает аналитик.

В воскресенье на пляж в Севастополе в оккупированном Крыму обрушились обломки ракеты, в результате четыре человека погибли, более 150 получили ранения. Изначально Россия заявила, что сбила украинский ATACMS, а затем отказалась от этой версии и обвинила Киев в преднамеренной атаке.

Однако эксперт Bild Юлиан Рёпке считает эту версию несостоятельной и приводит несколько аргументов в подтверждение.

Аналитик отмечает, что пляж находится в 4 км к югу от военного аэродрома и в 3 км к северу от базы ВМФ. При этом ранее Украина открыто заявляла, что объекты ВС РФ в Крыму станут целями атак, и предупреждала об опасности поездок на полуостров.

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Также на пляже нашли осколки ракет зенитно-ракетного комплекса "Тор", что говорит о работе российской ПВО.

Как добавляет аналитик, каждый ATACMS содержит 950 небольших осколочных суббоеприпасов M74, призванных нанести как можно больший урон. Именно они и разлетелись во все стороны, когда ракету сбили. При этом на кадрах видно, что большинство осколков падает в море не вдоль пляжа, а поперёк.

"Значит, ATACMS летел к другой цели, например, на аэродром или базу ВМФ, и был сбит на подлёте. На сам пляж упала лишь небольшая часть осколков. Если бы ВСУ намеренно атаковали туристов ракетой ATACMS, урон был бы несравнимо больше", - отмечает Рёпке.

Удар по пляжу в Крыму

В воскресенье, 23 июня, российская ПВО сбила ракету над Севастополем ракету. Ее обломки упали на пляж, где отдыхали люди. В РФ сообщали, что в результате работы ПВО погибли 4 человека, более 150 – пострадали. После этого российские туристы начали отменять запланированные поездки на полуостров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму.

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