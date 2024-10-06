Враг запустил баллистические и управляемые авиационные ракеты, а также ударные дроны.

Оккупанты ночью атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами - в Одесской области ранен мужчина, повреждено гражданское судно.

"Силы противовоздушной обороны вели долгую и напряженную работу", - подчеркнул глава Одесской ОГА Олег Кипер. По его словам, в результате атаки в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 кв. м. Там погибших и пострадавших нет, спасатели оперативно ликвидировали пожар. В то же время из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал мужчина. Он госпитализирован. Обломками также поврежден газовый трубопровод, утечка уже ликвидирована.

"Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали. Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения", - добавил чиновник.

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Как уточнили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в результате попадания беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили. "На местах попадания вспыхнули пожары... К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован", - рассказали спасатели.

Ночная атака оккупантов

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 6 октября оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника: две баллистические ракеты Искандер-М; крылатую ракету Искандер-К; управляемую авиационную ракету Х-59/69; 87 БпЛА типа Shahed. Запуски захватчики осуществили из российского Орла, Приморско-Ахтарска и Курска.

Война в Украине: новости

Российские оккупационные войска продолжают давить на востоке Украины. Стало известно, что враг продвинулся в Торецке Донецкой области. По данным проекта DeepState, противник продвинулся в Максимильяновке, Цукурино, Торецке, возле Мясожаровки и Песчаного.

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