Теперь же РФ хочет иного статуса в "зерновой сделке".

Ракетными ударами по Одесской области Россия, скорее всего, пытается склонить Украину к "зерновой сделке" на своих условиях, считает военно-политический обозреватель, OSINT-исследователь Александр Коваленко.

Эксперт отрицает, что Россия желает разорвать соглашение. В своем Telegram Коваленко объяснил, что Москву, скорее всего, не устраивало посредничество Турции и ООН в данном вопросе.

"В чём суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста - возобновление зернового диалога, но... Но на условиях России. Причём не просто на условиях России, а при непосредственном прямом контакте Киева и Москвы. Ведь "зерновая сделка" заключалась между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места России не было. Да, она там тоже что-то подписывала с ООН и Турцией, но... Но юридически российский статус в сделке был номинальным", - написал эксперт.

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Теперь же РФ хочет иного статуса в этой "сделке" и пытается добиться её перезаключения единственным ей известным методом - террором, отметил он.

Но конечная цель оккупантов другая.

"По сути, если у России получится принудить Украину пойти на такое соглашение, посредством двустороннего контакта, пускай и при участии ООН и Турции, для Москвы это станет первым шагом в попытке принудить Киев к диалогу о "перемирии", так критически необходимом российским оккупационным войскам", - высказался Коваленко.

"Зерновая сделка" и удары РФ по Одессе - главное

На днях Москва отказалась от продления "зернового соглашения" и, соответственно, сняла все "гарантии безопасности" иностранным судам, которые задействованы в экспорте украинского зерна в Черном море.

Украина отреагировала молниеносно. Президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН, которые являются участниками "сделки", совместно "обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов". На что Москва ответила новыми угрозами.

При этом последние дни Кремль делал намеки, что заинтересован в "зерновой сделке", но исключительно на своих условиях. Сигналы о готовности Запада пожертвовать частью санкций уже были и ранее: Reuters, к примеру, писало о намерениях генсека ООН Антониу Гуттериша вернуть России доступ к SWIFT в обмен на продление "сделки".

Последние две ночи российские военные наносят массированные удары по Одесскому региону. Это привело к разрушениям части терминалов, повреждению жилых домов, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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