Ночью оккупанты нанесли массированные удары по Николаеву ракетами типа С-300.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Ночью 20 августа ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших", - написал он.
Информация о повреждениях уточняется.
Как сообщил УНИАН, ночью 20 августа российские войска обстреляли Николаев и Харьков.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе прогремели мощные взрывы: "вновь объявлена воздушная тревога по всей области". Местные паблики писали о 10" прилетах " вражеских снарядов минимум.
Напомним, вчера, 19 августа, в результате утренних ударов по университету в Николаеве пострадал один человек. Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 августа оккупанты снова обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, попав в здание двумя ракетами С-300.