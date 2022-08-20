Предварительно обошлось без пострадавших.

Ночью оккупанты нанесли массированные удары по Николаеву ракетами типа С-300.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 20 августа ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших", - написал он.

Информация о повреждениях уточняется.

Как сообщил УНИАН, ночью 20 августа российские войска обстреляли Николаев и Харьков.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе прогремели мощные взрывы: "вновь объявлена воздушная тревога по всей области". Местные паблики писали о 10" прилетах " вражеских снарядов минимум.

Напомним, вчера, 19 августа, в результате утренних ударов по университету в Николаеве пострадал один человек. Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 августа оккупанты снова обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, попав в здание двумя ракетами С-300.

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