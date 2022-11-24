Ситуация с безопасностью в городе остается сложной.

Вечером в четверг, 24 ноября, российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона.

Видео со звуками обстрелов публикуют местные Telegram-каналы. На записях слышны взрывы и видны вспышки.

Позже стало известно, что из-за обстрелов рашистами в Херсоне загорелись жилые дома.

Видео дня

Обновлено. В результате обстрела российскими оккупантами Херсона есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Ситуация с безопасностью в Херсоне остается сложной. Орки продолжают террористические обстрелы, бессистемно, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Есть пострадавшие", - написал он.

Освобождение Херсона

Ранее сообщалось, что,Вооруженные силі Украины зашли в Херсон 11 ноября. Город был оккупирован с первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты считают, что освобождение Херсона – самая большая потеря россиян после побега из-под Киева.

Известно, что отступая с правого берега Днепра, россияне взорвали мосты в Херсонской и Николаевской областях.

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