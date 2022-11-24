Около 17:00 оккупанты обстреляли жилой район города.

Российские оккупанты из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляли Херсон, на данный момент известно о четырех погибших.

"Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам главы ОВА, в настоящее время известно о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из которых погибли.

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Россия обстреляла Херсон 24 ноября

Ранее сообщалось, что вечером в четверг, 24 ноября, российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона.

"Ситуация с безопасностью в Херсоне остается сложной. Орки продолжают террористические обстрелы, бессистемно, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Есть пострадавшие", - сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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