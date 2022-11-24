Президент подчеркнул, что Россия не умеет воевать, а единственное, что пока может, – это терроризировать.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о обстрелах Херсона и области, отметил, что это месть проигравших.

"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонщины. Это месть проигравших", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что Россия не умеет воевать, а единственное, что пока может, – это терроризировать.

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"Или энергетический террор, или артиллерийский или ракетный – вот это и все, до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить украинцев от любых российских эскалаций.

Атака оккупантов на Херсон: детали удара 24 ноября

Около 17:00 24 ноября российские захватчики из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район Херсона. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.

По словам главы Херсонской ОВА, в настоящее время известно о 10 жертвах в результате обстрела, четверо из которых погибли.