Истцы по делу о «скифском золоте» не относятся к украинским музеям, существовавшим до оккупации Крыма - Минюст

Представители так называемых "крымских музеев" считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение скифского золота.

Так называемые «русские крымские музеи», которые являются истцами по делу о скифском золоте, не имеют никакого отношения к украинским музеям, которые существовали до момента оккупации Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

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«Это в нашем понимании - ненадлежащий истец, на что мы сразу обратили внимание суда. Особое циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах ссылаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов», - отметил он.

Однако, по его словам, истцы по делу, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами, они являются фантомными юридическими лицами, которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса.

Фактически, отметил Петухов, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до момента оккупации Крыма.

«Их требования противоречат положениям международного права, в частности, Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, и положениям украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты», - отметил Петухов.

Он подчеркнул, что возвращение артефактов в Крым сегодня означает либо их уничтожение, либо вывоз на территорию России.

«Министерство культуры своим приказом уже определило, что до момента деоккупации эти артефакты должны храниться в Киеве, чтобы обеспечить их целостность», - добавил Петухов.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама огласил решение о необходимости вернуть экспонаты Украины. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Королевства Нидерланды. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат Украине, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Сегодня, 11 марта, состоится заседание Апелляционного суда г. Амстердама по делу о скифском золоте.