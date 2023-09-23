На снимках видно, что удар попал точно в здание штаба, оно получило значительные разрушения.

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Соответствующие фотографии от Planet Labs публикует CNN.

Изображения показывают фотографии здания в день атаки и за день до этого.

В частности, на снимках видно, как из штаба ЧФ РФ в Севастополе поднимается дым после попадания украинской ракеты. При большем приближении становится ясно, что ракета попала точно в цель, здание подверглось значительным разрушениям.

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Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе - что известно

22 сентября ВСУ ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

Впоследствии Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе вчера во время поражения проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации стали десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

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