Продолжается война в Украине, и российским захватчикам не удалось подойти к окраинам города Часов Яр (Донецкая область).
Этот город находится под контролем Вооруженных сил Украины и других подразделений Сил обороны нашего государства, рассказал подполковник, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире канала "Эспрессо".
По его словам, населенный пункт пытались штурмовать микрогруппы противника на бронетехнике, и защитники украинского государства их отбросили. "Город контролируют подразделения ВСУ и Сил обороны. Российских войск в городе и окрестностях нет...", - подчеркнул офицер.
В центре внимания Часов Яр - сегодня это стоит прочитать
Вечером 10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в течение суток из минометов и артиллерии били по ряду населенных пунктов в Донецкой области, в частности, по Часовому Яру. В Генштабе также поделились, что на окраинах города противники пытались улучшить тактическое положение, и атаки были отражены.
В начале марта британская разведка сообщила, что противники хотят взять под контроль Часов Яр. По ее сведениям, захватчики тогда не имели возможности провести на город полномасштабное наступление.