До октября 2014 года он был начальником Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области.

В суд пошло дело так называемого "министра юстиции Донецкой народной республики", который участвовал в открытии "отдела ЗАГС" в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе, говорится в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, находясь на должности так называемого "министра юстиции ДНР", с целью формирования у граждан, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области, мнения относительно законности органов, созданных оккупационной администрацией России, осуществлял публичные выступления по созданию и порядку работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях.

В частности, такие выступления были осуществлены подозреваемым на территории временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области - г. Мариуполь, г. Волноваха, пгт Никольское и пгт Мангуш.

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"Также фейковый министр участвовал в открытии "отдела ЗАГС" в оккупированном Мариуполе, а также в подписании соглашения о сотрудничестве между "Министерством юстиции ДНР" и Министерством юстиции РФ в мае этого года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что до октября 2014 года мужчина служил начальником Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Он был уволен из органов МВД 2 октября 2014 года.

Так, сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Киевской городской прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего представителя МВД в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора в качестве так называемого "министра юстиции Донецкой народной республики" (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Наказание для коллаборантов

15 мая в центре временно оккупированного российскими захватчиками Луганска в результате взрыва ранений получил так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД "самопровозглашенной"ЛНР" Игорь Корнет. Он пострадал в результате взрыва в барбершопе.

А в Херсонской области на 15 лет за решетку отправили коллаборанта, который сдавал оккупантам украинских патриотов.

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