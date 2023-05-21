Параллельно они же создали отряды путинской "Юнармии".

В Мариупольском районе коллаборанты решили возродить советскую пионерию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, местные коллаборанты настолько увлеклись в соревновании, кто лучше выслужится перед оккупантами, что создали две "конкурирующие" организации – Юнармию (российский аналог Гитлерюгенда) и пионерию.

"Мало того, что в Ялте (поселок под Мариуполем – УНИАН) и Юрьевке сделали две роты (!) Юнармии пыняюгенда. Так еще решили по собственной инициативе на территории района возобновить пионерию. Без шуток", – написал Андрющенко, опубликовав соответствующее фото.

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Ситуация в Мариуполе – последние новости

20 мая исполнился ровно год, как украинские защитники Мариуполя сложили оружие и прекратили сопротивление после 86 дней героической обороны. В настоящее время город представляет собой страшную версию СССР, как рассказывают сами жители.

При этом в городе сосредоточено много оккупационных войск, поскольку Мариуполь стал важной перевалочной базой для российской армии на этом участке фронта. По этой причине здесь часто случается бавовна.

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